Chamas de incêndio no Mercadão das Peças são vistas por toda a cidade

Segue intenso o trabalho do Corpo de Bombeiros na Avenida Senador Lemos para debelar as chamas que, até então, destroem o prédio da loja Mercadão das Peças, no bairro do Telégrafo, em Belém.

O incêndio assusta a população de quase toda a cidade. Devidos suas proporções e a altura das chamas, é possível ver o fogo de vários bairro da capital.

