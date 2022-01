Incêndio continua em loja de peças automotivas no bairro do Telégrafo, em Belém

Já duram mais de duas horas o incêndio que destrói a loja Mercadão das Peças, em Belém.A fachada do estabelecimento é a única que, até então, segue intacta, pois o interior do prédio está totalmente destruído e parte dele desabou.

Do lado de fora, uma multidão de curiosos acompanha, e por vezes, atrapalha, o trabalho dos órgãos de segurança. Houve até tentativa de saque à loja na senador Lemos.

O crime não se concretizou em razão da atuação policial no local. Ainda é possível ouvir explosões provocadas pela ação do fogo dentro do estabelecimento comercial.

O incêndio começou perto das 22h deste domingo (9). A loja compreende três prédios no quadrilátero formado (na frente), pela avenida Senador Lemos; nas laterais, pela rua Magno de Araújo e a travessa Coronel Luis Bentes. Aos fundos, a loja se aproxima da rua Frederico Schneippe. O fogo inclusive ameaçou a Vila São José, na rua Frederico, conhecida popularmente como a rua do Una.

Moradores próximos temem pela estrutura das casas.

Equipes dos Bombeiros seguem combatendo o fogo na estrutura do imóvel incendiado.

A loja existe há mais de 20 anos e emprega pelo menos 20 pessoas. Algumas delas estão no local e dizem que há grande quantidade de materiais altamente inflamáveis, o que aumenta o perigo.