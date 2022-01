Vila no Telégrafo é desocupada às pressas por conta do incêndio no Mercadão das Peças

Um novo aumento das chamas e consequente fumaceira na loja de autopeças atingida por um enorme incêndio desde a noite deste domingo (9), fez com que a Defesa Civil desocupasse a Vila São José, na rua Frederico Sheneippe, um dos locais em situação mais preocupante, já que há risco de que o muro lateral do estabelecimento, colado à vila, possa desabar. Agentes do órgão iniciaram a desocupação de todas as casas. Moradores saíram do local às pressas, carregando apenas alguns itens essenciais.

Devido ao risco, um trator já está a postos caso seja necesário demolir uma parte da estrutura. As chamas intensificaram apóps quase 14 horas ininterruptas de combate ao incêndio na loja.