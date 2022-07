Belém tem saída intensa na BR-316 para as praias nesta sexta-feira de verão

O movimento de saída de veículos de Belém por parte de quem toma a rodovia BR-316 rumo às áreas de praia do Pará tem sido intenso ao longo da tarde desta sexta-feira (8). Muita gente está na estrada a fim de aproveitar as atrações do verão 2022, neste segundo final de semana da temporada das férias de julho.

A partir do Entroncamento, sobretudo, o fluxo de carros particulares começa a se intensificar na BR-316. Na área da passarela em frente ao Campus BR da Universidade da Amazônia (Unama), no Município de Ananindeua, na Grande Belém, o trânsito fica bem lento.

Os veículos circulam na via, mas a quantidade alta de carros de passeio e motos, principalmente, conjugada com ônibus urbanos, caminhões e Vans, acaba fazendo com que os condutores tenham de redobrar a atenção para prevenir acidentes.

Outro local de grande concentração de veículos na tarde desta sexta é o perímetro do Viaduto do Coqueiro. Nesse local, com fluxo de veículos de Belém e Ananindeua, envolvendo acesso à rodovia Mário Covas e avenida João Paulo II, o trânsito também está lento.

Uma das pessoas em debandada de Belém nesta sexta-feira é a estudante de Nutrição e operadora de caixa, Caroline Favacho, de 20 anos de idade. "Eu vou passar o final de semana em Vigia, junto com a minha família", declarou a jovem enquanto aguardava pela chegada de transporte em um dos pontos de embarque de passageiros na BR-316.

Caroline nasceu em Vigia, mas reside em Belém, onde estuda e trabalha. Sempre que tem uma folguinha, como agora, por conta das férias escolares, neste período após o pico da pandemia da covid-19, ela se desloca até esse município. "Além do vínculo familiar, tem a oportunidade de a gente se confraternizar com as pessoas nos igarapés, aproveitar o Sol, o verão", ressaltou a veranista. Ela salientou que tem a vantagem de dispor de uma casa no local, para diminuir as despesas.

A movimentação de veículos na rodovia BR-316 deve prosseguir até as primeiras horas da noite desta sexta-feira. Em geral, nos sábados de julho, a partir das 7 horas, o fluxo de carros começar a se elevar nesta via, quando muita gente que trabalhou até a sexta pega a estrada.