Verão de Salinas abre oficialmente com o palco Liberal na orla do Maçarico

Os veranistas de Salinópolis vão poder matar a saudade do palco Liberal, que já tem tradição de 18 anos na orla do Maçarico. Neste final de semana, ocorre oficialmente a abertura do verão com atrações que encantam o público do Pará. Nesta sexta (8) a abertura fica por conta de Markinho Duran e, no sábado, o show é de Rebeca Lindsay, a partir das 20h.

VEJA MAIS

O show de abertura é nesta sexta-feira (8) com Markinho Duran, que promete um show com estilos variados e animado para levantar a galera.

A rádio vem optando em colocar uma programação diversificada, que vai desde os grupos regionais até as bandas pop. Em 18 anos de tradição a rádio Liberal vem fazendo ações de praia, em Salinas, com informações de conscientizar em manter a praia limpa e além dos shows na Orla do Maçarico com um palco e uma grande estrutura para receber dois shows por noite, sempre na sexta e no sábado do mês de julho.

"Em todos os finais de semana até o dia 30 de julho vamos trazer artistas variados e levantar o público de Salinas", explica Edmilson Mota, coordenador da rádio Liberal.

Edmilson acrescenta que a apresentação vai ficar por conta da locutora Vanessa Araújo, que vai animar a galera. "O palco liberal já faz parte da programação cultural de verão de Salinas e esse tempo que ficamos parados gerou sentimento de saudade e agora vai ser possível matar a saudade do público e dos artistas", destaca Edmilson.

No sábado (9), Rebeca vai levar um repertório variado com melody, brega, música paraense e entre outros ritmos. Edmilson Mota, coordenador da rádio Liberal, diz que está feliz e cheio de expectativa com a retomada do palco, já que se trata de um evento importante e esperado pelo público.

Rebeca Lindsay nasceu em Fortaleza, mas mora em Belém há mais 15 anos e levanta a bandeira do tecnobrega na carreira musical. Em 2019, ela participou do programa global The Voice Brasil e mostrou a versatilidade em suas apresentações, cantou rock, sertanejo e entre outros gêneros.

O canto começou na igreja ainda adolescente. Depois Rebeca começou a cantar profissionalmente como backing vocal de bandas de forró em Fortaleza. Aos 15 anos decidiu se mudar para o Pará com apenas uma mala e dez reais no bolso para participar da formação da banda de tecnobrega AR-15, mesmo sem saber qual seria o resultado da aventura. A jovem já enfrentou todo o tipo de desafio que os cantores e músicas passam no Brasil.