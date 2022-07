Influenciadora Flor de Lari seleciona melhores músicas para ouvir na playlist de férias; confira

A criadora de conteúdo Larissa Corrêa, mais conhecida como Flor de Lari, é natural de Bragança, nordeste paraense. Ela preparou uma seleção de músicas especiais para a Playlist de Verão de O Liberal no Spotify, para curtir as férias e homenagear a "Pérola do Caeté" que completa hoje, 8, 409 anos. A Playlist Bragança por @flordelari já está disponível, acesse aqui.

A influenciadora compartilha dicas de turismo, gastronomia e cultura bragantina nas redes sociais. A dica mais recente do "É Pará Isso", é a Lagoa Azul, que fica na estrada de acesso à praia de Ajuruteua, na comunidade de Tamatateua. A água é azul, pois a luz solar reflete o fundo argiloso do lago da antiga extração de argila no local, contou.

Lari desde criança foi estimulada a valorizar a beleza da região. A bragantina fala com orgulho da cidade natal. "Sou nascida e criada aqui em Bragança. Desde pequenininha fui estimulada a admirar a beleza, seja no fim de tarde na orla, num tacacá de esquina, seja um dia em Ajuruteua. Bragança é a minha casa, faz parte de mim. Eu respiro essa cidade! Ela construiu quem eu sou hoje: apaixonada por essa terra e empanada na farinha de Bragança!", destacou.

Ela reforça o convite a quem deseja passar as férias de julho, com paisagens e cultura. Para aproveitar a vibe do mês, Lari separou as músicas que mais gosta e que contam e cantam um pouquinho da região. "Bragança é uma cidade rica culturalmente. Temos a Marujada que é o nosso maior orgulho. Muitos artistas da terra se inspiram e cantam tudo o que o bragantino sente, principalmente a devoção por São Benedito", declarou.

"De toda a playlist, que vai do xote bragantino que no mês de junho esquenta a cidade na Casa do Xote durante o festival junino, a minha favorita é 'Clareia', do querido Toni Soares, que em abril relata a saída das Comitivas de São Benedito, onde todos os caminhos se abrem para receber o Santo Preto. Canta a renovação dos nossos ciclos de vida e isso me toca muito, é incrível!", complementou reforçando o convite para a playlist.