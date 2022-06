Vai chover em Salinas? Julho deve ser de chuva no litoral do Pará

O mês de julho deve registrar chuvas em todas as praias litorâneas no norte do Pará. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que o nível pluviométrico seja de em torno de 200 mm, cerca de 100 milímetros a menos comparado a junho, que foi de 252 mm. Na Região Metropolitana de Belém, as temperaturas podem variar de 33ºC a 35ºC, durante os horários de 11h30 e 14h30. O frio deve vir somente de manhã cedo, entre às 4h e 6h, alcançando 23ºC a 25ºC.

A previsão nas praias e balneários, no litoral do estado, que inclui os municípios de Salinópolis, Bragança, Marudá, Vigia e a ilha do Marajó, tenham chuvas durante o período da noite.

“Nos primeiros 15 dias de julho tem mais presença de pancadas de chuva e no final do mês elas ficaram menos frequentes. O céu fica parcialmente nublado pela manhã. Alguns dias até com o céu claro parcialmente nublado. No período da tarde também vai ter sol entre nuvens e alguns dias evolui para nuvens nubladas e cobertas com pancadas de chuva. A maioria será de curta duração em áreas pontuais. Ou seja, toda região litorânea, desde Curuçá, Bragança, Salinas e nas praias, a previsão é de ocorrência de pancadas de chuvas, às vezes com trovoadas e descargas elétricas”, afirmou José Raimundo Abreu de Sousa, Meteorologista coordenador do Inmet na Região Norte.

No entanto, José tranquilizou as pessoas que pretendem curtir as férias nas praias em julho.

“Mas nada vai atrapalhar as férias, porque vai ter muito sol e temperaturas elevadas, não só em Belém, como em grande parte do Pará”, disse.

Regiões sul e sudeste do estado apresentarão mais temperaturas mais quentes e frias

O meteorologista contou que a previsão é de que as regiões sul e sudeste do Pará apresentem as temperaturas mais altas, se aproximando até dos 40ºC. Por outro lado, a estimativa é de que o Sul do Pará também apareça com o frio intenso. “O sul e sudeste do Pará devem apresentar as maiores temperaturas máximas que devem chegar a 38ºC e 39ºC. Marabá deve ficar entre 35ºC e 37ºC. Porém, em alguns dias, o sul do Pará apresenta mínimas bem acentuadas de 19ºC a 21ºC. Também pode acontecer de friagens em algumas dessas regiões“, comentou.

Chuvas do mês de junho superaram o previsto

O nível pluviométrico total de junho foi de 252,3 milímetros, cerca de 46 mm a mais que o esperado. Foram 23% de chuvas acima da média. Em 15 dias choveu no Pará todo o volume médio de chuva esperado para junho. O total de 205,4 milímetros, média do mês atingida no dia 15, foi ultrapassado após a chuva do final na terça-feira (21) da semana passada.