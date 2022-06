Chuva no Pará ultrapassa média do mês de junho, afirma Inmet

Em 15 dias choveu no Pará todo o volume médio de chuva esperado para junho. O total de 205.4 milímetros, média do mês atingida no dia 15, foi ultrapassado após a chuva do final da tarde desta terça-feira (21). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Depois de um dia ensolarado, uma rápida e forte chuva derrubou várias árvores no Batalhão Ambiental da Polícia Militar, às margens da avenida João Paulo II. Uma delas atingiu uma carreta que estava estacionada. Um destelhamento também foi registrado no ginásio do clube Tuna Luso Brasileira, no bairro do Souza.

O coordenador do 2° Distrito, José Raimundo Abreu de Sousa, explicou que a ocorrência já era esperada. “Já estávamos há quatro dias sem chuva na capital, então é normal que tenhamos uma chuva com ventos fortes na sequência”, informou.

Ainda segundo o especialista, chuvas apenas ao final da tarde serão ainda mais comuns. “É característico neste mês de junho, a chuva acontecer neste período do dia. Estamos nos aproximando da estação mais seca do ano e por isso, teremos dias ensolarados com chuvas no final da tarde e início da noite”, finalizou.

Chuva em Belém

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou que a chuva desta terça-feira atingiu 2,6 mm, de acordo com a estação meteorológica de Belém. "Isto é considerado pouca chuva, pois geralmente as chuvas costumam resultar entre 5 a 15mm", diz a nota enviada à reportagem do O Liberal.

Sobre a presença de ventos fortes, a Semas informou ainda que a velocidade dos ventos chegou a 70 km, "o que pode resultar em quebra de galhos de árvores, há dificuldade em andar contra o evento, porém costuma ocorrer em um menor período de tempo".