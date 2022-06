Vendaval derruba árvore em carreta na avenida João Paulo II

Após um dia ensolarado, veio a forte chuva. Rápida, mas com toda força que Belém do Pará já conhece. No final da tarde desta terça-feira (21), uma chuva com vendaval de menos de meia hora derrubou várias árvores no parque do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, às margens da avenida João Paulo II. Uma delas atingiu uma carreta que estava estacionada no local.

Um oficial da PM, que não quis se identificar, contou que ao menos quatro árvores caíram no interior do Parque do Utinga, mas apenas uma, da espécie Guajará Buraco, acessou a movimentada avenida de Belém, no sentido Ananindeua.

De acordo com o policial, o ocorrido não foi causado apenas pela chuva, mas sim, pelo vendaval. Vendavais são perturbações marcantes no estado normal da atmosfera, um deslocamento violento de uma massa de ar, de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão.

O incidente não deixou nenhum ferido. Além do muro do Batalhão, o veículo atingido transportava uma carga de bebidas que foi pontualmente danificada pela árvore. O Corpo dos Bombeiros realizou a retirada do vegetal.

O Comandante do Batalhão, Major Jeremias Moura, disse que o muro será recuperado brevemente. "Tivemos apenas danos materiais, o carro que foi atingido, infelizmente, e o trecho do nosso muro que caiu, mas vamos levantá-lo o mais rápido possível”, informou.

Sobre o ocorrido, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou em nota que a pista já foi liberada e que, durante a retirada do vegetal, agentes do órgão estavam no local orientando os motoristas.