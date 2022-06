Ginásio da Tuna é interditado após vendaval em Belém

No final da tarde desta terça-feira (21), a forte chuva que atingiu a capital paraense deixou rastros no bairro do Souza. O vendaval que acompanhou as águas foi capaz de destelhar o ginásio da Tuna Luso, na avenida Almirante Barroso. O caso foi registrado por meio de um vídeo gravado por frequentadores do clube.

Na gravação que circula nas redes sociais, banhistas e atletas deixam o espaço rapidamente, assustados com a força do vento. Veja:

O clube informou que após o incidente, o local está interditado.