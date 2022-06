Belém tem menos da metade dos Centros de Referência e Assistência Social necessários, diz Funpapa

A capital paraense tem menos da metade do número de Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) do que seria necessário para combater de forma eficiente a prática de mendicância por crianças e adolescentes em Belém, fenômeno tratado como trabalho infanto-juvenil pelo poder público. A informação é de representante da Fundação João Paulo XXIII (Funpapa), compartilhada durante a sessão especial da Câmara Municipal de Belém, realizada na última quinta-feira (9), para tratar do problema.

De acordo com a fala da coordenadora de proteção social básica da Funpapa, Denise Marques, durante a sessão na Câmara, Belém tem 12 CRAS em funcionamento, quando o ideal seria contar com 29. O déficit é reconhecido no documento do Plano Plurianual de Belém (PPA 2022-2025), no trecho relativo ao balanço da Rede Pública de Proteção Social Básica:

“Chama atenção o déficit de 18 CRAS, que é a porta de entrada da Assistência, onde as pessoas são atendidas em primeira mão”, consta na página 101 do documento.

Denise afirma que essas unidades são consideradas estratégias de proteção básica, prevenindo a necessidade de estratégias de média e alta complexidade, como os espaços de acolhimento. “O abrigamento, que chamamos de acolhimento, é a última possibilidade. Nós trabalhamos com a ótica da proteção básica”, diz Denise.

A coordenadora afirma também que, no PPA, está prevista a criação de pelo menos mais quatro Cras, o que ainda manterá o número de centros de assistência bem abaixo do ideal. Denise avalia que o principal impedimento tem sido a falta de verba: “Isso tudo requer recurso, principalmente de repasse federal. O recurso local tem uma limitação. Belém teve quase 70% do seu recurso cortado”, afirma.

A diretoria da Funpapa e a prefeitura de Belém foram contactados para esclarecerem as afirmações e explicarem o corte de recursos mencionados, mas ainda não retornaram o contato.

Belém terá pesquisa local sobre trabalho infanto-juvenil

Ainda segundo a coordenadora de proteção social básica da Funpapa, Denise Marques, o órgão, que é responsável pela gestão da Política de Assistência Social de Belém, está trabalhando em uma pesquisa para levantar dados sobre o trabalho infanto-juvenil na capital, seja o praticado pela criança sozinha ou acompanhada, pedindo dinheiro ou vendendo mercadorias na rua. “A gente quer saber, de fato e de direito, quem são essas crianças, esses adolescentes, de onde eles vêm”, diz Denise.

Segundo a coordenadora, alguns pontos de Belém são críticos com relação à presença de crianças e adolescentes que praticam algum dos modos de trabalho infanto-juvenil mencionados, como em trechos da avenida Independência, próximo à Augusto Montenegro, nos dois lados da via, também no Entroncamento, Feira do Açaí (no Complexo do Ver-o-Peso) e Comércio.

Apesar de exercerem a atividade nesses e em outros pontos de Belém, a responsabilidade por esses jovens não seria apenas da prefeitura da capital, uma vez que muitas das crianças e adolescentes nessas condições viriam de outros municípios:

“A prática do dia a dia nos mostra que eles não são só de Belém, mas também de Ananindeua, Santa Izabel, Marituba. Por conta de [os municípios] fazerem parte da Grande Belém, eles acabam vindo para a capital”, explica Denise.

Essa responsablidade divida, segundo Denise, seria um complicador a mais para o investimento em política pública: “Porque cada capital tem o seu recurso próprio. O que podemos fazer é audiência pública, trazendo os outros prefeitos para cá para dialogar com relação a isso e cada um ‘tomar conta do seu filho’, cada um elaborar política pública para que sua criança e seu adolescente possam ter seus direitos assegurados e garantidos”.

Denise aponta, ainda, o que ela avalia como uma possibilidade para combater a falta de recursos e fortalecer as medidas de enfrentamento ao trabalho infanto-juvenil: “Nós vislumbramos estreitar laços, fazendo com que esse poder público municipal consiga captar recursos para que as políticas públicas aconteçam, na área da proteção e da defesa. Precisamos fazer com que os nossos vereadores consigam captar emenda parlamentar e encaminhar para assistência social”.

