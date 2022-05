Criança trancada em guarda-volumes de banco é resgatada pela Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Holambra, município de São Paulo, resgatou um menino preso em um guarda-volumes de uma agência do banco Bradesco, no último sábado (28), por volta das 20h30. A criança foi presa pelo irmão com quem brincava enquanto a mãe operava um dos caixas eletrônicos.

Sem conseguir abrir o armário, a mãe do menino chamou a Polícia Militar, que repassou o caso à Guarda Municipal. Três agentes de segurança entraram em contato com a agência e conseguiram autorização para arrombar a porta número 4 do guarda-volumes, com a ajuda de um pé de cabra e uma enxada, sem machucar a criança. O resgate foi filmado e postado em uma página nas redes sociais. Confira:

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)