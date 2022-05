Na Pedreira, jovens fazem o resgate de gato em um canal e boa ação comove web; vídeo

Uma boa ação comoveu diversos internautas nesta sexta-feira (20/05). Imagens circulam nas redes sociais e mostram alguns jovens resgatando um gato que caiu no canal da travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, em Belém. O vídeo mostra quando um rapaz entra no canal e ajuda a retirar o animal que estava preso.

VEJA MAIS

Ainda não se sabe as circunstâncias para o gato ter caído no córrego, mas as imagens mostram que o animal não conseguia sair e estava se segurando em uma das paredes da valeta. Um rapaz entra no local e recebe ajuda de outras pessoas para retirar o felino. Com o auxílio de uma cesta, eles puxam e removem o gato da água.

VEJA MAIS

A atitude rendeu vários elogios. Muitas pessoas comentaram agradecendo e enalteceram a boa ação dos jovens ao ajudar o gato que poderia se afogar e até mesmo morrer.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)