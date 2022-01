Resgate de filhote de gato preso em bueiro no Campus I da UEPA tem final feliz

O resgate de um gato de apenas um mês de idade, que caiu dentro de um tubo térreo, mobilizou uma professora e a equipe do Corpo de Bombeiros, no início da noite da última quinta-feira (5), no Campus I, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), localizado na Tv. Djalma Dutra. Isso porque o pequeno felino não conseguia sair sozinho e, por mais que os servidores tivessem tentando por horas ajudar, o animal corria o risco de morrer sufocado no ambiente estreito.

Tudo teria começado quando o felino caiu dentro de um bueiro da Universidade. De acordo com a assessoria da UEPA, a docente Kátia Melo teria escutado o miado de vários felinos, que seriam da ninhada do pequenino, e o fato o chamou atenção. Ela teria tentado ajudá-lo, mas não teve sucesso e decidiu acionar a Corporação para auxiliar no resgate.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que os bombeiros estão quebrando uma parte do calçamento do campus para salvar a vida do gatinho. Após algumas horas de dedicação, a equipe conseguiu resgatá-lo com vida e, segundo a assessoria, o animal está bem de saúde.

Ação busca um lar para os gatinhos que circulam no campus

Após o acidente, a assessoria da UEPA decidiu organizar uma Semana de Adoção Solidária, para tentar encontrar um lar adequado para os felinos que circulam, em sua maioria no Campus I. A Instituição irá organizar uma campanha com ONGs de cuidados animais, que possam orientar o processo de castração e vacinação dos felinos.

Os detalhes serão divulgados em breve.