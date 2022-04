Menina de 4 anos viraliza na web ao confeccionar bolos decorados como ‘mini confeiteira’; confira

Uma garotinha canadense chamada Ellis, de quatro anos, está chamando a atenção nas redes sociais e impressionando a web por sua habilidade em confeccionar bolos decorados e coloridos. Os vídeos da menininha “colocando a mão na massa” parece uma simples brincadeira de criança, mas a mãe de Ellis, Joey Lo, garante que a filha faz “dois bolos por semana há mais de um ano”. Confira:

Toda essa paixão pela confeitaria de Ellis veio por influência da mãe, que trabalha no ramo de bolos temáticos. Na quinta-feira (7), em entrevista ao programa americano “Good Morning America”, Joey contou que tudo começou durante a pandemia, quando ela perdeu o emprego e começou a investir nos doces como uma renda extra.

Para entreter Ellis, a microempreendedora dava as sobras dos confeitos e alguns utensílios à filha, mas logo ela percebeu que a menininha tinha talento. Sem ressentimentos, Joey admite que os bolos da filha “são melhores que os seus”.

As aventuras no “mundo da confeitaria" de mãe e filha começaram a render vídeos para as redes sociais. Hoje em dia, o perfil da mãe de Ellis já tem mais de 142 mil seguidores. Um dos últimos bolos feitos pela garotinha é inspirado pela personagem Mei do filme da Disney e da Pixar “Red: Crescer é uma Fera”. Veja: