VÍDEO: Menino faz careta e dancinha enquanto pai dá entrevista e viraliza

A pandemia levou o escritório de muita gente para dentro de casa e não foi difícil ver entrevistados com alguma cena que chamasse a atenção acontecendo ao fundo. Foi o que aconteceu com o economista Jacob Funk Kirkegaard, membro sênior do German Marshall Fund (GMF), que estava sendo entrevistado ao vivo na Bloomerang TV, quando seu filho surge fazendo caretas, pulando e dançando para a câmera. As informações são do portal Último Segundo.

O assunto falado pelo economista era sério: uma análise sobre a renúncia do presidente do Bundesbank, Jens Weidmann. Mas quem roubou a cena foi o pequeno que fazia palhaçadas atrás do pai, que conseguiu ignorar o menino por um tempo até ser interrompido pelo apresentador Jonathan Ferro.

“Seu filho trabalha para o governo da Grécia?”, brincou Ferro. Kirkegaard sorriu envergonhando e disse que "as crianças são difíceis de conter", enquanto fazia gestos pedindo para o menino sair do local.

O pai levou o vídeo viral com bom humor e se pronunciou sobre o episódio: "Um pensamento passou pela minha cabeça... Passar sua infância em frente a uma mesa faz qualquer um pirar".