Ensaio fotográfico da 'Garota-Aranha' viraliza nas redes sociais; veja as fotos

Um ensaio fotográfico movimentou as redes sociais esta semana. Longe dos tradicionais vestidos de princesa, com mangas bufantes, a menina Rose comemorou os 3 anos vestida de “Spider-Girl” ("Garota-Aranha", tradução para o português). As fotos foram registradas pela mãe da garota, a fotógrafa Diamond Jackson.



Legenda (Reprodução/Instagram/@_raesbleurosephotography)

Esse era o sonho de Rose e Diamond o realizou por um dia. O ensaio foi feito em Alabama, Estados Unidos, no próprio estúdio fotográfico da família, chamado o Rae’s Bleu Rose Photography. As fotos já ultrapassaram 50 mil curtidas. Diamond recebeu vários elogios pela idea original e por incluir cabelo afro da menina no traje, uma maneira da filha valorizar os cabelos naturais. Veja as fotos:

