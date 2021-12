VÍDEO: Rapaz vestido de Homem-Aranha pede amiga em namoro, mas é rejeitado

Recentemente surgiu um vídeo nas redes sociais em que aparece um jovem que se fantasiou de Homem-Aranha e foi pedir a amiga em namoro. O que surpreendeu a todos e o rapaz foi a reação da moça em relação ao pedido. O qual foi rejeitado.

No vídeo, o jovem aparece todo caracterizado de super-herói e caminha em direção à amiga, no que parece ser um cinema. Ao ser abordada pelo amigo, a mulher se surpreende com os movimentos característicos feitos por ele, que logo em seguida exibe um cartaz escrito: "Você quer ser a minha namorada?".

O que muitos não esperavam foi ver a reação negativa dela após saber quem estava fantasiado. "Você não tinha que fazer isso. A verdade é que não parece uma boa ideia. Que pena, olha como as pessoas estão amontoadas aqui assistindo", disse ela.