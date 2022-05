Movimento de Emaús promove cortejo para reforçar o combate à violência sexual

Para reforçar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado nesta quarta-feira (18), o Movimento de Emaús realiza, na próxima segunda-feira (23), o cortejo cultural de enfrentamento à violência sexual. A concentração da caminhada será em frente à escola Florestan Fernandes, no bairro do Bengui, às 8h.

Após dois anos de paralisações por conta da pandemia de covid-19, a marcha promove informações de conscientização sobre o tema, por meio de paradas culturais com apresentação de performances, que simulam os possíveis tipos de abusos, como forma de prevenção a pais e filhos.

Segundo a coordenadora executiva do Movimento de Emaús, Cleice Maciel, o cortejo cultural tem a intenção de “sair com a juventude, alunos e comunidade, fazendo esse trabalho corpo a corpo, e explicando às pessoas sobre a exploração sexual infantil”. Cleice ainda chama atenção para o panorama alarmante de abuso sexual na fase da infância e da juventude, os quais 75% dos casos de violência sexual são com menores de 18 anos, segundo ela. “As pessoas continuam violando os direitos, as crianças continuam sendo exploradas sexualmente, e nós precisamos usar essa data para reforçar essa denúncia. Inclusive, chamando as autoridades para discutir essas questões”, disse.

Realizado em parceria com grupos do bairro do Bengui, o Grupo de Mulheres do Bairro, Núcleo de Educação Popular e a Associação de Moradores, Espaço Cultural Totó e grupos artísticos, o cortejo vem sendo realizado desde 2014 no bairro e busca chamar atenção daqueles que estão em situação de vulnerabilidade e buscam por ajuda. Neste ano, a ação terá apoio da Escola Estadual Cidade de Emaús.

O trajeto do cortejo seguirá pela avenida Padre Bruno Sechi, até determinado ponto, onde será realizada uma apresentação teatral. Em seguida, os participantes caminharão em direção à sede do Movimento de Emaús, que será o destino final. Ao todo, serão três paradas para chamar atenção da população sobre o tema.

A origem da data

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes foi criado como forma de denúncia a uma tragédia brutal ocorrida com uma criança no Espírito Santo, que até os dias de hoje segue impune.

Sobre o Movimento de Emaús

O Movimento de Emaús atua em defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente em situação de risco pessoal, social e de exclusão social na região Amazônica. Para prevenir atos de violência sexual, o movimento atua por meio de atividades de conscientização, orientação jurídica às famílias e adolescentes, por meio do Centro de Defesa do Movimento Emaús (Cedeca).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidade, João Thiago Dias)