Belém já recebeu doses para começar a vacinação prioritária com a Coronavac

As primeiras 20 mil doses da vacina Coronavac, que atenderão o esforço de imunização dos moradores de Belém contra a covid-19, já estão no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Elas começam a ser aplicadas ainda nessa terça-feira (19) em profissionais de saúde do município - grupo prioritário previsto na fase inicial de vacinação no Pará.

Profissionais de saúde são primeiros da fila de imunização (Thiago Gomes)

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) se reuniram esta manhã para receber a primeira remessa de vacinas Coronavac do município de Belém, no Almoxarifado da Sesma, na travessa Timbó, no Marco.

Lote foi entregue essa terça à Sesma (Mácio Ferreira / Agência Belém)

O lote de Belém foi apresentado logo depois da abertura oficial da vacinação no Pará, feita esta manhã, de forma simbólica, no Hangar Centro de Convenções, em entrevista coletiva cedida pelo governador Helder Barbalho.

A distribuição do lote da Coronavac, que chegou a Belém às 23h dessa segunda (18), após pouso aguardado por 12 horas no aeroporto de Val-de-Cães, começou ainda nas primeiras horas da madrugada dessa terça (19), também no interior do Estado.

Ainda nesta segunda (18), o governo do Estado atualizou o balanço do estoque de vacinas disponíveis para iniciar a imunização dos paraense na pandemia. Além das 124.560 doses da vacina Coronavac, disponibilizadas inicialmente ao Pará, e que chegaram a Belém nesta segunda-feira, a saúde estadual ainda conta com mais mais 48.680 doses, destinadas exclusivamente a populações indígenas paraenses. Deste modo, o Pará conta com um total de 173.240 doses para começar seu esforço de imunização contra o coronavírus, causador da covid-19.

O governo do Pará poderá receber novas doses da vacina Coronavac em dez dias, dentro da previsão dada pelo Ministério da Saúde de oferta de mais seis milhões de unidades a serem distribuídas entre os estados, disse ainda, na manhã desta terça-feira (19), o governador do Pará, Helder Barbalho.

A redação integrada de O Liberal está na sede da Sesma apurando os detalhes da logística de vacinação prevista para o município. Acompanhe.