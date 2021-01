Avião com as primeiras doses da vacina Coronavac pousa em Belém

Após mais de 12 horas de espera, o último avião que transportou ao Pará as primeiras doses da vacina Coronavac, que partiram ainda às 11h, do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), para imunização dos paraenses contra a covid-19, pousou exatamente às 23h dessa segunda-feira (18) no aeroporto de Belém. A carga foi trazida a Belém pelo governo do Pará, em aeronave comercial, após desembarque feito em Manaus. Ela era esperada desde as 15h30 em Val-de-Cães. Uma mudança na estratégia logística de distribuição do MS motivou o atraso da chegada à capital paraense.

A carga da Coronavac que chega ao Pará faz parte de um total 44 toneladas de embalagens com as primeiras doses da vacina distribuídas em todo o Brasil. A Coronavac foi aprovada pela Anvisa, para uso em programas de imunização em caráter emergencial, no último domingo (17). Veja:



'Este é o momento mais esperado', avaliou Helder



"Este é o momento mais esperado. Nossas vacinas contra a covid-19 chegando", comemorou essa noite, em suas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele esteve no aeroporto de Val-de-Cães para acompanhar a chegada das vacinas paraenses. Horas antes, ele havia criticado as mudanças na operação logística que resultaram no atraso da chegada das doses de Coronavac a Belém. O governador chegou a classificar como 'inaceitável' o ocorrido. O Pará prometeu iniciar a vacinação na manhã desta terça (19). Os detalhes serão apresentados nessa mesma manhã, no Hospital de Campanha de Belém.

Pessoal, este é o momento mais esperado. Nossas vacinas contra a Covid-19 chegando. #BoraVacinar pic.twitter.com/bkHqqrr86C — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 19, 2021

Em nota divulgada ainda no início da tarde desta segunda (18), o governo do Estado atualizou o balanço do estoque de vacinas disponíveis para iniciar a imunização dos paraense na pandemia. Além das 124.560 doses da vacina Coronavac, disponibilizadas inicialmente ao Pará, e que chegaram a Belém nesta segunda-feira, a saúde estadual ainda conta com mais mais 48.680 doses, destinadas exclusivamente a populações indígenas paraenses. Deste modo, o Pará conta com um total de 173.240 doses para começar seu esforço de imunização contra o coronavírus, causador da covid-19.

Avião com as primeiras doses da vacina Coronavac pousa em Belém Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

Por segurança, voos foram cercados por sigilo



A Força Aérea Brasileira já havia confirmado, ainda na manhã desta segunda-feira (18), alguns detalhes sobre o primeiro voo que trouxe as doses da vacina contra a covid-19 ao Pará. Conforme adiantou O Liberal, em primeira mão, a FAB já havia informado que a programação de partida de Guarulhos, em aviões militares, não contemplaria a chegada das doses da vacina em voo direto para Belém. A aeronave foi para outras capitais e, a partir daí, a logística de distribuição coube ao governo do Estado do Pará.

A FAB mobilizou nesta segunda-feira várias aeronaves para o transporte de imunizantes de uso emergencial para o enfrentamento à pandemia no País. Em coordenação com o Ministério da Defesa, e em apoio ao Ministério da Saúde, a FAB realizou o transporte das vacinas de Guarulhos (SP) para 12 cidades brasileiras nesta segunda - o primeiro dia de distribuição de imunizantes.

A carga que chega a Belém foi inicialmente carregada por uma aeronave C-130 Hercules da FAB, que decolou às 12h55, da Base Aérea de São Paulo, levando 45 caixas de vacinas para Brasília (DF) e 108 caixas para Manaus (AM). Após o descarregamento na capital federal, o C-130 Hércules decolou, às 15h50 (horário local), da Ala 1 – Base Aérea de Brasília com destino a Manaus (AM), onde pousou às 19h50 (horário de Brasília). Os destinos seguintes foram Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO).

As rotas de distribuição da Coronavac esta segunda-feira (Força Aérea Brasileira)

Um KC-390 Millennium entregou vacinas nos estados do Goiás, Piauí e Ceará. Com um carregamento total de 199 caixas de vacinas, o avião decolou às 10h10 (horário local) da Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), carregando 77 caixas para Goiânia (GO), 26 para Teresina (PI) e 96 para Fortaleza (CE). A aeronave pousou na capital cearense às 17h50 (horário de Brasília).

Carregando vacinas para os estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, uma aeronave C-105 Amazonas da FAB decolou da Base Aérea de São Paulo às 10h (horário de Brasília), chegando a Florianópolis (SC), às 11h30. Em seguida, o C-105 Amazonas decolou, às 13h20, da Base Aérea de Florianópolis com destino a Campo Grande (MS), onde chegou às 15h30.

Ainda estão previstas duas aeronaves C-97 Brasília, operadas pelos Esquadrões Tracajá (1º ETA) e Cobra (7º ETA), que realizarão voos para Macapá (AP) e Tabatinga (AM), respectivamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas serão usadas, preferencialmente, para uso em programas de saúde pública e, inicialmente, destinadas para imunização de pessoas de grupos de risco como indígenas, idosos e profissionais de saúde.

As Forças Armadas estão, desde o início da Operação Covid-19, dedicando todos os seus esforços no apoio à população brasileira, no enfrentamento à pandemia da COVID-19 e, a partir deste momento, estão concentrando seus esforços no apoio à vacinação.Clique aqui para baixar a imagem original

O Comando da Aeronáutica está dedicando permanentemente o esforço do seu efetivo e de suas aeronaves 24 horas por dia e sete dias por semana em atendimento às necessidades da sociedade brasileira no enfrentamento à pandemia da COVID-19.