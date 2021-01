Pará tem um total de 173,2 mil doses para começar vacinação contra a covid-19, diz Helder

Em nota divulgada no início da tarde desta segunda (18), o governo do Estado atualizou o balanço do estoque disponível de vacinas disponíveis para iniciar a imunização dos paraense na pandemia. O próprio governador também fez a atualização, em suas redes sociais.

Ao todo, o Governo do Pará está recebendo 173.240 doses para a imunização, neste primeiro momento, dos grupos prioritários. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021

Além das 124.560 doses da vacina Coronavac, disponibilizadas inicialmente ao Pará, e que chegam a Belém nesta segunda-feira, a saúde estadual ainda contará com mais mais 48.680 doses destinadas exclusivamente a populações indígenas paraenses.

Deste modo, o Pará conta com um total de 173.240 doses para começar seu esforço de imunização contra o coronavírus, causador da covid-19.