Avião da FAB com vacinas contra a covid-19 não pousará diretamente em Belém

A Força Aérea Brasileira confirmou, nesta segunda-feira (18), detalhes sobre o primeiro voo que traz as primeiras doses da vacina contra a covid-19 para o Pará, nesta segunda-feira (18). A FAB diz que a programação não contempla a chegada da aeronave (com as doses da vacina) em voo direto para Belém. A aeronave irá para outras capitais e, a partir daí, a logística de distribuição caberá ao governo do Estado do Pará.

A redação integrada de O LIberal apurou que a previsão de chegada a Belém, ainda assim, já mobiliza forças de segurança para um desembarque do lote paraense de vacinas que é esperado a partir das 15h30.

Com a aprovação do uso emergencial, no Brasil, das vacinas para o combate à covid-19, e após a apresentação das cargas enviadas aos estados pelo Ministério da Saúde, em reunião feira com os governadores, esta manhã, em instalações de um galpão de logística em Guarulhos (SP), a FAB informou que empregará diversas aeronaves para a distribuição dos imunizantes, a partir desta segunda-feira (18). O primeiro dia de distribuição contará com, pelo menos, nove voos para cidades diferentes.

Logo mais cedo, por volta das 11h, o governador Helder Barbalho postou em suas redes sociais um registro da partida do primeiro voo que traz as primeiras doses da vacina contra o coronavírus para o Pará. Veja:

Segundo detalha a FAB, as aeronaves C-130 Hércules, operadas pelo Esquadrão Gordo (1°/1° GT), realizarão os voos para Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). Já os aviões C-105 Amazonas, operados pelo Esquadrão Onça (1°/15° GAV), realizarão o transporte das vacinas para Florianópolis (SC) e Campo Grande (MS).

Outros voos são previstos, com as aeronaves KC-390 Millennium, operados pelo Esquadrão Zeus (1° GTT), realizando transporte dos imunizantes para as cidades de Goiânia (GO), Teresina (PI) e Fortaleza (CE).

Por fim, duas aeronaves C-97 Brasília, operadas pelos Esquadrões Tracajá (1º ETA) e Cobra (7º ETA), realizarão voos para Macapá (AP) e Tabatinga (AM), respectivamente.

São 44 toneladas de vacinas voando pelo céu do Brasil



Segundo detalha a FAB, essa operação de transporte aéreo logístico continuará ainda nesta terça-feira (19). Somente neste início da operação, a FAB deve transportar 44 toneladas de vacinas.

Segundo o Comandante do Esquadrão Onça, Tenente-Coronel Aviador Marcelo Alexandre Browne Issa, responsável por uma das Unidades Aéreas envolvidas na missão, este é um momento gratificante. "Esta é a primeira decolagem de muitas que a FAB realizará para o transporte das vacinas. A importância é imensurável, pois estamos somando esforços e fazendo o nosso melhor para atender aos anseios de todos os brasileiros", disse o comandante.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas serão usadas, preferencialmente, para uso em programas de saúde pública e, inicialmente, destinadas para imunização de pessoas de grupos de risco como indígenas, idosos e profissionais de saúde.