Governadores se reúnem em São Paulo para receber doses da Coronavac

O governador do Pará, Helder Barbalho está, neste momento, reunido com os demais governadores e o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), de onde partirá a carga de cerca de 44 toneladas com doses da Coronavac, vacina aprovada noe domingo (18) em caráter emergencial pela Anvisa.

Já estou, em São Paulo, em reunião com o Ministro da Saúde e demais governadores para receber as vacinas.

Serão distribuídas quase 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, feita em parceira com o laboratório chinês Sinovac. Veja como será a divisão. O Pará receberá 124.560 doses, que serão utilizadas para vacinar o primeiro grupo prioritário, que inclui profissionais da saúde, indígenas aldeados, idosos acima de 80 anos e quilombolas.

A distribuição das vacinas será feita com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass também farão o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo.