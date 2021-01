Vacinação no Pará atrasa após falha de logística do Ministério da Saúde

A coletiva de imprensa na qual o governandor Helder Barbalho (MDB) anunciaria o plano de vacinação do Pará com a vacina Coronavac foi cancelada, bem como o pontapé inicial da vacinação que se daria no hospital de campanha montado no Hangar, em Belém.O evento, marcado para as 17h, foi oficialmente cancelado às 16h. A previsão é que o voo chegue após às 23h

Em nota, o Governo do Pará informou que. "devido a alterações na logística de transporte das vacinas, organizado pelo Ministério da Saúde, o início da Campanha Paraense de Vacinação e também da coletiva de imprensa, previstas para a a tarde desta segunda-feira (18), ocorrerão em novo horário a ser informado ainda hoje".

Desde às 7h desta segunda-feira (18), o governador Helder Barbalho, junto com alguns governadores de outros estados, estiveram no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), para acompanhar a entrega das doses correspondentes a cada unidade da federação. O governador do Pará chegou a filmar a saída do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com as vacinas, mas as alterações deixaram os estados sem receber as doses.