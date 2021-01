Saiba quais são os grupos prioritários para a imunização contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 iniciou na manhã desta terça-feira (19), no Hangar - Centro de Convenções, onde está instalado o Hospital de Campanha de Belém. Os primeiros imunizados foram as técnicas de enfermagem, Shirley Cruz Maia, de 39 anos, e Marielza da Silva Monteiro, de 57, e João Bernardo, enfermeiro de 37 anos, que atua em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Os três fazem parte do grupo prioritário da 1ª fase de vacinação, que são profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. A 1ª fase de vacinação inclui ainda indígenas aldeados e idosos institucionalizados.

De acordo com o Plano Paraense de Vacinação Contra a Covid-19, documento divulgado na segunda-feira (18) pela Sespa, a campanha de vacinação ocorrerá, simultaneamente, em todos os 144 municípios do Pará, e os grupos serão cumulativos no decorrer das etapas definidas.

Confira todas as fases da vacinação contra a covid-19:

1ª Fase: Trabalhadores de saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados.

2ª Fase: Profissionais da segurança pública na ativa; idosos de 60 a 79 anos de idade; idosos a partir de 80 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas.

3ª Fase: Indivíduos que possuam comorbidades (doenças como diabetes, hipertensão e obesidade);

4ª Fase: Trabalhadores da educação; Forças Armadas; funcionários do sistema penitenciário; população privada de liberdade e pessoas com deficiência permanente severa.

