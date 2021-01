Profissionais de saúde de Belém e Ananindeua são os primeiros vacinados no Pará

As técnicas de enfermagem do Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar Centro de Convenções, Marielza da Silva Monteiro, de 57 anos, e Shirley Cruz Maia, de 39, são as duas primeiras profissionais de saúde da capital a receberem a primeira dose da Coronavac, vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan (SP) e do laboratório chinês Sinovac.

O primeiro profissional de saúde de Ananindeua, na Grande Belém, também foi vacinado. Trata-se de João Bernardo, enfermeiro de 37 anos.

A imunização está ocorrendo na manhã desta terça-feira (19), também no Hangar. Participam da solenidade, o governador Helder Barbalho, os prefeitos de Belém e Ananindeua, Edmilson Rodrigues e Daniel Santos, respectivamente, e do vice-governador Lúcio Vale.