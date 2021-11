Avião de Marília Mendonça atingiu torre de energia antes de cair; aeronáutica faz investigação

As redes sociais do Estado de Minas Gerais, e do Brasil em geral, estão repletas de mensagens de despedidas e homenagens à cantora sertaneja Marília Mendonça. Enquanto isso a Aeronáutica apura diversas hipóteses para o acidente aéreo que matou Marília Mendonça, de 26 anos, na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. As informações são do G1 São Paulo.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou em nota, nesta sexta-feira (5), que o avião bimotor que transportava a cantora e outras quatro pessoas, antes de cair, atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

O bimotor King Air da Beech Aircraft foi fabricado em 1984, e decolou de Goiânia nesta sexta, e caiu em uma cachoeira a dois quilômetros da pista onde faria o pouso, segundo informou a Polícia Militar mineira. A aeronave tinha capacidade para 4,7 mil quilos e podia levar até 6 passageiros.

Informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente, e também de testemunhas, são de que o avião "rasgou" fios de alta tensão ligadas a uma torre próximo ao local.

Os órgãos aéreos da região já haviam recebido relatos de outros pilotos antes do acidente, nos meses de setembro e agosto, de que os fios elétricos atrapalhariam o pouso no aeródromo de Caratinga. São relatos denominados de Notam (Notificação Aeronáutica) e que indicam dados sobre riscos e alertam outros pilotos que se dirigem à região sobre perigos para operar no local.

Uma testemunha relatou às autoridades que, após colidir contra os fios, o avião teria perdido um motor. A aeronave tinha dois motores mas, segundo essa testemunha, que também é piloto, a aeronave teria perdido sustentação com a colisão (estolado).

Para confirmar essa ou outros fatores que podem ter contribuído para o acidente, a FAB irá fazer uma perícia nos destroços do avião, ouvir testemunhas das pistas de pouso de onde o avião decolou e do destino, recuperar documentos, dados de inspeções técnicas, de manutenção do avião, além de ver a qualidade do combustível usado na operação.

Em todo o país, a partida prematura da cantora de sertanejo provoca manifestações de tristeza.

Com voz forte e mostrando-se autêntica no palco, Marília Mendonça se destacou com o gênero sofrência, em músicas de letras intensas sobre romances e dores amorosas.