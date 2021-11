'Que notícia triste', diz ídolo do Paysandu Yago Pikachu sobre morte de Marília Mendonça

Um dos maiores ídolos recentes do Paysandu, o ala Yago Pikachu, hoje no Fortaleza, se manifestou sobre a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Pela função 'stories' do Instagram, Pikachu lamentou a tragédia:

Yago Pikachu lamenta morte da cantora no Instagram (Reprodução / Instagram @yagopikachu)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta das 15h30. Na aeronave, estavam cinco pessoas, incluindo Marília, o produtor Henrique Bahia, um assessor, o piloto e o copiloto.