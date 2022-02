Apologia ao nazismo: Líder religioso de comunidade judaica, em Belém, critica caso Monark

O rabino Moysés Elmescany repudiou, nesta quarta-feira (9), as declarações feitas pelo youtuber Monark, no episódio do Flow Podcast exibido na segunda-feira (7), em que ele defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil. “É lamentável que, no século 21, tenhamos pessoas defendendo a matança de outras”, afirmou. Rabino é o líder religioso de comunidade judaica.

Ele acrescentou: “Não podemos deixar qualquer um ameaçar a vida sem serem penalizados pela Justiça: qualquer partido, ideologia ou organização que queira exterminar pessoas por sua origem étnica, por sua fé religiosa, por sua cor, por sua orientação sexual ou por apresentar qualquer anomalia física”. Ainda segundo Moysés, as pessoas devem cumprir o versículo do livro Vaikrá (Levítico): "E amarás o próximo como a ti mesmo".

Sobre o que leva certas pessoas a adotarem essa postura de ódio, o rabino atribui tais comportamentos a “instintos deploráveis, como inveja e ódio gratuito”. Em relação ao que deve ser feito para combater esses discursos de ódio e de incitação à violência, Moysés Elmescany defendeu a realização de campanhas educativas e, também, “o banimento dessas pessoas da sociedade, prendendo-as. Devemos sempre estar atentos para que fatos como esses não se repitam”. Ele informou ser importante constar na grade curricular das escolas brasileiro o estudo sobre antissemitismo e sobre qualquer opressão causada por certos grupos contra outros.

Antissemitismo manifestou-se de diversas maneiras, impondo uma perseguição muito grande às populações judias

Antissemitismo é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios, judeus etc. O termo, no entanto, possui uma utilização muito mais vinculada ao preconceito (étnico, religioso ou cultural) cometido contra os judeus. Ao longo da História, o antissemitismo manifestou-se de diversas maneiras, impondo uma perseguição muito grande às populações judias, como informa o portal Brasil Escola.

Ainda segundo a publicação, as questões envolvendo a perseguição aos judeus variam de acordo com o contexto histórico. Muitos historiadores afirmam que tal perseguição durante o período medieval é entendida muito mais a partir de um aspecto religioso.O antissemitismo moderno surgiu basicamente no começo do século XIX no continente europeu, e suas causas estão relacionadas a questões políticas e econômicas.