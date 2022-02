Monark e Kataguiri defendem nazismo como liberdade de expressão; vídeo

Na última segunda-feira, 7, o youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. A opinião foi dada durante a gravação do podcast "Flow Podcast". O episódio aconteceu durante a entrevista com os deputados Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (Podemos), onde o apresentador afirmou que “a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. As duas tinham que ter espaço na minha opinião”.

“Eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei”, e perguntou: “as pessoas não têm o direito de ser idiotas?”.

Kim Kataguiri concordou com a opinião de Monark. O que gerou ainda mais repercussão negativa nas redes sociais.

A deputada Tabata não concordou e ainda debateu acerca dessa questão.

