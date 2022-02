Vídeos removidos, perda de patrocinadores e seguidores; fala polêmica afeta Monark e Flow

A fala de Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, defendendo a criação de um partido nazista no Brasil - algo proibido por lei -, não apenas repercutiu de forma negativa entre a população, como também causou consequências a ele e ao Flow Podcast, que inclui perda de patrocinadores e seguidores, além da reação de outros entrevistados, que pediram a remoção de seus vídeos na plataforma. As informação são dos portais Metrópoles, DCM e Uol Esportes.

Logo após a repercussão do caso, celebridades e influenciadores que concederam entrevistas ao programa solicitaram a remoção dos vídeos na plataforma em sinal de protesto contra a fala do apresentador. Até a noite desta terça-feira (8), 29 vídeos foram apagados do canal do YouTube, segundo levantamento realizado pelo cientista de dados da empresa de análise Novelo, Guilherme Felitti.

VEJA MAIS

Parceiros comerciais também cancelaram participações e contratos. O podcast esportivo teve rompido o contrato para transmissão de jogos do Campeonato Carioca deste ano e perdeu o patrocínio do site de apostas "sportsbet.io" e da Flash Benefícios, cujo os donos, Pedro e Guilherme Lane, têm família de origem judaica. Entre os que desistiram de participar do programa está o craque Zico. Outro convidado que se negou a participar foi o comentarista da ESPN Antony Curti, que estaria na edição de sexta-feira (11).

Além disso, Monark perdeu mais de 5,6 mil seguidores no Instagram e canal Flow Podcast, no qual o apresentador não faz mais parte, a perda acabou sendo de 60 mil inscritos.

VEJA OS NÚMEROS