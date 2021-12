Vídeo: Casos de síndrome gripal aumentam 70% no mês de dezembro em Ananindeua

Após a Secretaria de Saúde de Belém confirmar o surto de gripe na capital paraense, a Secretaria de Ananindeua informou, nesta quarta-feira (22), que a cidade também observou um aumento no atendimento a pacientes com a síndrome gripal. Desde o início de dezembro, os casos subiram 70%.

O surto de gripe Influenza A (H3N2) foi registrado em diversos estados do país e, na capital paraense, já é responsável pelo aumento de 80% nos atendimentos médicos no mesmo período. As características do vírus H3N2 são semelhantes com as outras síndromes gripais. Pode provocar tosse, espirros, coriza, inflamação na garganta, mal-estar, febre alta, prostração e adinamia (falta de força muscular).

Em Ananindeua, os casos registrados são considerados leves ou moderados e, nas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, a cada 100 pacientes, pelo menos 70 apresentam sintomas da síndrome respiratória.

A Sesau informou que por causa do aumento, precisou ampliar o quadro de funcionários nas Unidades, e que “todos que procuram por atendimento são atendidos”.

“A Secretaria já se antecipou e ampliou o quadro de funcionários nas Unidades de Saúde do município, mas só vamos conseguir reduzir o número de pessoas doentes se a população adotar algumas medidas de prevenção como: utilização de máscaras, higienização das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel. Importante ressaltar que essas medidas são comuns e buscam evitar também o contágio pela covid-19", disse a Secretária Municipal de Saúde de Ananindeua, Dayane Lima.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um retrato do aumento da procura por atendimento nas unidades de saúde do município. Nas imagens, pacientes esperam por atendimento no chão em frente a UPA da Cidade Nova.

Sem vacinas

A vacina contra a gripe está liberada para o público geral a partir dos seis meses de vida. Entretanto, desde a terça-feira (21), doses do imunizante não estão mais sendo aplicadas no município. A Sesau explicou que, devido a grande procura ocorrida nos últimos dias, todo o seu estoque foi utilizado até a última segunda-feira (20).

Portanto, a imunização deve retornar assim que o município receber uma nova remessa de vacinas. A Sesau informou ainda que a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já foi notificada da necessidade de reposição na cidade.

"Contudo, no último dia 15 de dezembro, a Sesau comunicou a necessidade de reposição do imunizante para a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), que alegou também não ter doses em estoque”, diz a nota.

Entretanto, a Sespa negou a notificação e desabastecimento de vacinas. “A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que não foi oficialmente notificada por nenhum município paraense sobre a falta de doses contra a gripe. A vacinação contra a doença acontece em regime de campanha, já ocorrida este ano, tendo sido enviadas 2.733.200 doses ao todo, para todos os 144 municípios, doses suficientes para a vacinação da totalidade dos grupos prioritários, desta forma o Estado não passa por desabastecimento de imunizantes”, diz a nota.

Durante o ano de 2021, o município de Ananindeua recebeu 157.450 mil doses do imunizante contra a gripe/Influenza, todas já aplicadas na população.