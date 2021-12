Usina da Paz de Ananindeua se torna ponto de vacinação contra covid-19

As novas medidas de incentivo à vacinação contra a covid-19 serão implementadas a partir desta terça-feira (7). Por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), será ofertado mais um ponto de vacinação, desta vez na recém inaugurada Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua. O imunizante usado na nova campanha será o da Pfizer-BioNTech, nos horários de 8h às 17h.

O projeto está integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e para participar, os moradores e usuários da Usina da Paz devem levar CPF e comprovante das doses já realizadas. Caso não tenha a carteirinha de vacinação, a equipe presente no local irá realizar todas as orientações para verificar as informações pelo aplicativo ConecteSUS, do governo federal.

O objetivo é vacinar pessoas a partir de 12 anos de idade, seja a primeira, segunda ou terceira dose (reforço), após cinco meses da segunda dose, ou seja, todos os imunizados com duas doses até julho, já estão aptos para receber a dose de reforço. Essa é mais uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal no Pará e diversos bairros já foram atendidos pelo TerPaz, como Terra Firme, Jurunas e Cabanagem, em Belém, que já receberam a vacinação durante as ações do Ter Saúde realizadas em escolas públicas.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)