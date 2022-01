Três bairros de Ananindeua começaram esta segunda-feira (24) sem água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) confirmou na manhã desta segunda-feira (24) a suspensão de fornecimento de água em três bairros de Ananindeua: as áreas do Centro, Maguari e Águas Brancas tiveram o abastecimento suspenso emergencialmente, para a retirada de um vazamento na rede que atende os bairros.

(Atualização)



O serviço foi concluído ✅



O abastecimento está sendo normalizado gradativamente. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) January 24, 2022

A previsão inicial da Cosanpa era que o fornecimento fosse retomado logo após a conclusão do serviço, às 13h. A companhia informou porém, no início dessa tarde, que o serviço já foi concluído e o abastecimento está sendo reestabelecido em breve nos diversos logradouros.