Torneio de robótica começa nesta terça-feira em Ananindeua

Nesta terça-feira (22), a partir das 13 horas, terá início mais uma edição do Torneio SESI de Robótica First Lego League, maior competição de robótica educacional do Brasil que desafia crianças e adolescentes de 9 a 16 anos a buscarem soluções inovadoras para problemas do dia a dia da sociedade moderna. O evento vai até esta quarta-feira (23) no SESI Ananindeua (na Rodovia Mário Covas), com visitação liberada para pessoas vacinadas contra a Covid-19, mediante apresentação da carteirinha de vacinação.

Ao todo, estão inscritas 33 equipes que participarão da categoria Challenge do Torneio de Robótica FIRST LEGO League. A temporada deste ano foi batizada de Cargo Connect e é voltada para o desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e à logística. Durante os dois dias de evento será possível conhecer os projetos criados pelos estudantes e as soluções propostas por eles para melhorar o futuro do transporte.

Meninas na robótica é um dos destaques deste ano (Divulgação)

Destaques desta edição do torneio de robótica

Meninas na robótica – A participação feminina é um dos destaques desta edição. Ao todo, 45% dos participantes são de meninas e 05 das 33 equipes que integram o Torneio, são compostas exclusivamente por garotas. O número confirma a tendência de crescimento do interesse das estudantes pela área da ciência e tecnologia, o que contribui diretamente para o desenvolvimento da inovação em todo o país.

Um exemplo é a equipe formada somente por meninas, a Inovação Gileade, que desenvolveu um protótipo de sensor que promete evitar colisões e acidentes entre as embarcações utilizadas nos rios amazônicos. A solução busca oferecer mais segurança para os usuários.

Escolas públicas – Outro destaque será a participação de um número maior de equipes formadas por alunos de escolas públicas na competição. A partir de uma abordagem inovadora, uma das equipes, a Equipe Mini Girl, da Escola Municipal Ana Dalila Ferreira de Oliveira, projetou um aplicativo para o gerenciamento logístico da cadeia e suplementos do açaí do interior para a capital, para mapear o melhor plano de produção, maximizando recursos, reduzindo custos, desperdícios e atrasos no processo produtivo.

Interior do Estado – Este ano o torneio contará com uma presença maciça de equipes do interior do estado. Ao todo, 16 equipes participantes são provenientes de outras cidades do Estado, representando quase 50% do total de equipes que compõem a competição.

No Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge os jovens, liderados por dois adultos, precisam trabalhar em sintonia, tendo como base valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável. Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, eles constroem robôs baseados na tecnologia LEGO Mindstorm, que devem ser programados para cumprir uma série de missões.

Para participar, os times devem ter de dois a dez integrantes, que podem estar associados a uma escola, a um clube, a uma organização ou simplesmente ser formado por um grupo de amigos. A categoria Challenge da FIRST LEGO League é operacionalizada no Brasil pelo SESI desde 2004.