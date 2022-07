Senhor Alguém: Personagem criado por paraense tem mais de um milhão de seguidores

Corpo azul, olhos arregalados e gente como a gente. Se você usa internet, já deve ter visto o Senhor Alguém nas redes sociais falando de problemas cotidianos com um humor leve e, ao mesmo tempo, autodepreciativo. Ele é tímido, ansioso e odeia as segundas-feiras. Mas o que os seus mais de um milhão de seguidores no Instagram ainda não sabem, é que o seu criador, Victor Nogueira, é paraense e morador de Ananindeua.

Criativo nato, Victor tem 26 anos, cristão e se considera um apaixonado pela criação de memes (imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente na internet, geralmente com humor). Ele conta que há mais de 10 anos já sabia que queria trabalhar com produção de conteúdo digital, quando começou a ter acesso às redes.

“Desde 2009, quando conheci os blogs, me interessei pela área. Em 2013, fiz uma página no Facebook com conteúdo voltado para o público local que não tinha nem dois mil seguidores. Mas foi com a “Este É Alguém” que eu vi que dava para viver disso. Em menos de um mês, já tinha um milhão de seguidores”, conta sobre a famosa página na rede que hoje tem mais de seis milhões de perfis acompanhando.

MAIS LIDAS

Hoje, ele fala com milhares de pessoas pelo Instagram e Tik-Tok, onde tem mais de 800 mil seguidores. Victor diz que precisou adaptar seu conteúdo ao perceber que precisava produzir para as redes que priorizam os vídeos. “Fui abandonando o projeto do Facebook por ver que tudo estava mais voltado para o audiovisual. Cheguei a pensar no Youtube, mas eu gosto de criar, não de aparecer. Até que surgiu a ideia de criar um fantoche e no final de 2021, nasceu o Senhor Alguém”, explica.

Sobre a criação do personagem, Victor fala que buscou algo que pudesse representar qualquer brasileiro. “Ele é uma adaptação de um personagem. Um fantoche simples, parecido com um Smurfs. Com essa expressão facial neutra, tenho mais abertura para criar sobre variadas situações. A ideia final, era que o Senhor Alguém pudesse ser qualquer brasileiro, gerando mais identificação”, revela.

Quanto ao processo de criação, o criador conta que histórias de seguidores inspiram as publicações. “Os conteúdos que eu consumo refletem diretamente no meu processo de criação. Eu sigo muitos perfis parecidos com os meus, entre outras contas que também me agradam e me ajudam a ter mais referências. Então, acabo produzindo aquilo que eu gosto de consumir. Fora que muitas ideias eu tenho nas interações com os meus seguidores e no meu cotidiano também. Já fiz vídeos com o Senhor Alguém baseado em história que recebi na DM do Instagram e foi sucesso”, finalizou.

Mais de 16 milhões alcançados

Com os vídeos curtos e bem humorados, Victor já alcançou mais de 16 milhões de pessoas no Instagram. O mais bombado, em apenas quatro semanas de publicação, ultrapassou esse número. E o vídeo é simples, mas retrata bem a realidade do trabalhador brasileiro que gostaria de, em um passe de mágica, ter as tarefas de casa resolvidas. “Sabe aquela parte do filme da Cinderela onde os passarinhos entram e ajudam ela na faxina? Alguém tem os contatos dos passarinhos?”, diz a legenda do vídeo publicado no dia 2 de junho.

O segundo vídeo mais engajado do Senhor Alguém retrata o brasileiro que trabalha para pagar as contas. “Nada como uma boa dívida para trabalhar com amor e dedicação”, ironiza o texto do vídeo. Desde o dia 23 de abril, a publicação alcançou mais de 15 milhões de pessoas na rede.

Retratando os tímidos e introvertidos, o terceiro vídeo mais bombado relata a situação em que alguém perde o ponto de descida na carona por não querer se manifestar. “Eu sem falar nada para não incomodar x A pessoa que me deu carona e esqueceu de parar pra eu descer”, diz a legenda do vídeo que alcançou quase cinco milhões de contas no Instagram desde o dia 19 de março.

Curiosidades

Para Victor, hoje o Senhor Alguém é uma personalidade da internet que compartilha seu dia-a-dia, como qualquer brasileiro. Falando do cansaço do trabalho, da necessidade de férias e espera pelo dia do pagamento sempre com um humor leve e pra todas as idades. Provando que é mais que um fantoche, Victor contou algumas curiosidades sobre ele à reportagem de O Liberal.

1. O Sr. Alguém é tímido, do tipo que ensaia como vai pedir pra descer da van;

2. O Sr. Alguém é bem limpo, apesar de haters falarem que ele não gosta de banho;

3. O Sr. Alguém gosta de gastar bastante no fim de semana, pra ir trabalhar com mais vontade na segunda-feira;

4. Sr. Alguém recebe diariamente várias propostas de namoro, mas ainda tem um romance mal resolvido com a Scarlett Johansson (pelo menos é o que ele fala);

5. O Sr. Alguém almeja ser um grande influenciador por conta de um único objetivo: comer de graça em qualquer restaurante que for em troca de divulgação.