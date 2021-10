Seduc realiza aulão preparatório para o Enem na UsiPaz de Ananindeua

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promoveu na manhã deste sábado, dia 30, um aulão do programa "Enem Pará Itinerante" na Usina da Paz (UsiPaz). no Icuí-Guajará, em Ananindeua. As informações foram divulgadas pelo Agência Pará, site de notícias do Governo do Estado.

No local, mais de 100 alunos da rede pública estadual receberam materiais de estudos, dicas para um bom desempenho nas provas e orientações detalhadas por meio de especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias), além da Redação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será realizado nos próximos dias 21 e 28 de novembro.