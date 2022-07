Saiba como fazer os olhos coloridos de Larissa Manoela

Além de cantora e atriz global, Larissa Manoela também é dona de uma linha de maquiagens de altíssima qualidade. Com a Océane, ela lançou uma linha cheia de cor e textura, com produtos versáteis e de alta pigmentação. Batons, lápis e sombras sticks; a coleção parece que saiu do backstage da Dua Lipa com tantas cores vibrantes e glitterizadas.

“A collab marca um novo passo na carreira de Larissa, que se estabelece cada vez mais como empresária, sendo a primeira linha de maquiagem assinada por ela. Muito ligada ao universo da moda, a parceria para produtos de beleza chega como algo inédito, mas ao mesmo tempo representa em muito a essência da artista”, diz a marca na loja online.

Além de cantora e atriz global, Larissa Manoela também é dona de uma linha de maquiagens de altíssima qualidade (Divulgação)

Paleta de sombra, sombra em bastão, sombra em gel, blush em bastão, hidratante labial, iluminador em bastão e lápis delineador; a Larissa assinou produtos que são capazes de transformar qualquer make simples em uma make elaborada. Meu destaque vai para os produtos de olhos, meus favoritos da coleção.

Aqui não temos cores neutras. Amarelo, laranja, vermelho, azul, verde limão, lilás e rosa. Essas são as cores escolhidas por Larissa para ressaltar os olhos. Todos os produtos têm fórmula vegana e cruelty free.

Sombra em gel: muito versátil e com pigmentação intensa, as Sombras em Gel Larissa Manoela by Océane são super fáceis de aplicar, não necessitam de uso de primer ou pincel, bastando aplicar na pele para garantir um efeito lindo. A sombra é molhada no primeiro contato, mas após aplicar na pele, seca rapidamente. Não transfere, não desbota ou gera vincos. Vale dizer ainda que esse produto possui partículas que refletem a luz, imprimindo um efeito glow para um visual glamuroso.

Sombra em bastão: é uma sombra cremosa em formato de bastão que traz duas cores incríveis em um só produto. Sua fórmula fornece cor intensa e longa duração, além de combinar bem na maioria dos tons de pele. Extremamente macia, sendo super fácil e amigável para aplicar, possui durabilidade de até 12 horas e acabamento cintilante. É possível aplicar o produto com a ajuda de um pincel ou mesmo diretamente nas pálpebras. A qualidade é impecável: sua fórmula cremosa permite a criação de qualquer visual sem transferir ou gerar vincos.

Lápis delineador: fácil de aplicar, é um lápis de olho macio, que desliza suavemente, garantindo um traço uniforme. Você poderá criar diversos efeitos com muita facilidade, seja um delineado gráfico, aplicado sob a linha dos cílios ou até mesmo esfumado e também usar na linha d'água.

O Colorful Eyeliner possui textura matte, o que traz ainda muitas possibilidades de uso. Resistente à água, possui alta fixação e pigmentação. A praticidade também fica por conta do apontador embutido, disponível na base da embalagem. Tem ideia mais genial? As cores então são um caso à parte! Todas pigmentam muito e fixam por bastante tempo.

