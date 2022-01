Projeto de revitalização da Feira do Seis será apresentado nesta sexta (21/01), em Ananindeua

Trabalhadores do Complexo da Feira da Cidade Nova Seis, em Ananindeua, se reúnem na tarde desta sexta-feira (21) com o prefeito do município, Daniel Santos, e representantes das Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec) para conhecerem o projeto de revitalização da feira.

De acordo com a prefeitura, o complexo receberá a reforma do piso, instalação e melhoria na parte elétrica, os boxes serão padronizados, será construída uma área de convivência com mesas, cadeiras e paisagismo, além de estacionamento, bicicletário, banheiros masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais. O projeto deve contemplar ainda a implementação de acessibilidade para atender o público em geral e dentre outras melhorias.

A reunião dos trabalhadores do local com a equipe técnica e as autoridades municipais está marcada para às 14h, na travessa WE 80, com a SN 21 e passagem Dois, na Cidade Nova VI.