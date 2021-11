Prefeitura desmonta bar improvisado em parada de ônibus em Ananindeua

Na manhã desta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) desapropriou um bar improvisado em uma parada de ônibus, localizada na SN 24 , na Cidade Nova VI. Alguns usuários estavam sendo prejudicados e o ponto voltou ao serviço público dos passageiros de ônibus. Nesta quinta-feira (25), o "bar parada" ganhou as redes sociais.

"No local, foram instalados, sem autorização, um carro de lanche e um freezer para a comercialização irregular de comida e bebida. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) que fez o recolhimento do material irregular, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), que garantiram a segurança e organizaram o trânsito no local. A retirada seguiu o que rege o código de posturas do município, que garante a população o direito de mobilidade e acesso aos espaços públicos, como o ponto de ônibus em questão", informou a prefeitura de Ananindeua, por nota.

O diretor de posturas da Sesan, Oscar Vieira, foi enfático: "De acordo com o código de posturas, estamos retirando todos os ambulantes e tudo que estiver em paradas de ônibus, aqui tinha um bar que funcionava na parada irregularmente. Essa ação é contínua, diariamente estamos retirando tentando organizar a cidade. É uma ação lenta e trabalhosa, mas vamos tentando".

A senhora Maria Cabral, moradora da área e que utiliza diariamente o ponto de ônibus, ficou muito satisfeita pela ação e assim poder voltar a utilizar o espaço como se deve. "Muito bom porque a gente não podia nem sentar. Eles estavam vendendo bebidas, aí a gente ficava em pé, não podia nem sentar, achei muito bom, só tinha porre. Dez para o prefeito", concluiu a moradora.

Em casos de denúncias de obstrução de calçadas, vias e outras áreas de passeio público, o cidadão pode denunciar pelo e-mail: sesan.gabinete@ananindeua.pa.gov.br ou ir pessoalmente à sede da secretaria, localizada no Conjunto Cidade Nova II, na Rua SN 17, S/N, Coqueiro 02, das 09h às 15h de segunda a sexta-feira.