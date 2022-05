Gincana estimula a doação de sangue em Ananindeua

Em sua segunda edição, na próxima sexta-feira (20), a Prefeitura de Ananindeua realiza a Gincana de Doação de Sangue. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Administração (Semad), em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A ação será das 9h às 16h, no Shopping Metrópole, localizado em Ananindeua.

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, o evento envolverá os servidores da secretaria municipal, que, além de participarem da doação, também poderão mobilizar outros doadores que estiverem no local.

A iniciativa contribuirá para manter o estoque do banco de sangue do Hemopa abastecido, possibilitando o reforço na capital e em outros municípios do interior do estado. Os hemocentros são mantidos pela Política Estadual do Sangue, e dentre os atingidos pelo projeto estão: Hemocentro Coordenador (em Belém), três Hemocentros Regionais (em Castanhal, Santarém e Marabá), cinco Núcleos de Hemoterapia (em Capanema, Altamira, Tucuruí, Abaetetuba e Redenção) e 46 Agências Transfusionais.

Somente na primeira edição da gincana, foram totalizados mais de 60 doadores durante a campanha. Para a edição deste ano, a meta dos realizadores é atingir 120 pessoas.

Para doar sangue é necessário

Aos doadores, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Estar bem de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para pessoas entre 16 e 17 anos, é necessária a presença do responsável legal, além de apresentar um documento de identidade oficial com foto);

Pesar 50kg ou mais.

Quem não pode doar

Ficará impedido de doar:

Pessoas com comportamento de risco para doenças transmissíveis, ou seja, com múltiplos parceiros sexuais e usuários de drogas injetáveis;

Gestantes e lactantes até 1 ano;

Quem contraiu dengue nos 30 dias anteriores;

Pessoas com histórico de hepatite após os 10 anos de idade;

Quem contraiu doença de Chagas;

Sintomáticos com gripe ou febre há menos de uma semana;

Pacientes com quadro de epilepsia;

Indivíduos que ingeriram bebida alcoólica nas últimas 12 horas, a partir de avaliação;

Quem não tiver dormido ao menos 6 horas na noite anterior;

Pessoas submetidas a exame de endoscopia nos últimos 6 meses.

Para quem teve covid-19

Aos paciente que tiveram covid-19 recentemente poderão doar:

Somente decorrido após 10 dias da recuperação total (a regra também vale para assintomáticos que testaram positivo);

Em caso de pessoas com contato de sintomáticos, poderão doar apenas 7 dias após o último contato.

Serviço

II Gincana de Doação de Sangue de Ananindeua

Data: 20/05 (sexta-feira)

Horário: das 09h às 16h

Local: Estacionamento do Shopping Metrópole (próximo do supermercado do piso L1)

