Mourão e Queiroga visitam Instituto Evandro Chagas em Ananindeua

Uma comitiva formada por 12 embaixadores, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita nesta sexta-feira (10) a sede do Instituto Evandro Chagas, órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, localizado em Ananindeua. A visita faz parte da estratégia do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que pretende mostrar a realidade amazônica e apresentar as ações implementadas pelo governo federal em defesa da região. As informações foram divulgadas pelo Governo Federal.

Na agenda da visita ao Instituto Evandro Chagas, a comitiva vai conhecer os laboratórios e tecnologias que a instituição possui e que trabalha monitorando e defendendo a saúde da população amazônica. O órgão é a primeira instituição científica da região e atua em diversos braços da vigilância em saúde, incluindo estudos do meio ambiente.

A proposta da agenda é que os embaixadores visitem pelo menos duas áreas científicas. Na oportunidade, os participantes poderão conhecer a atuação do IEC, que, em 85 anos, tem sido responsável pelo monitoramento de vírus e arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes hematófagos, como mosquitos, por exemplo), trabalho que tem sido fundamental para compreender os impactos sanitários de obras importante na região amazônica, e que propiciaram ações e políticas de saúde adequadas à região.

Vigilância

Além disso, a instituição, que tem sido responsável pelo trabalho de vigilância em saúde ambiental na Amazônia, apresentará os laboratórios que possuem tecnologia de ponta acreditada pelo Inmetro e tem atuado perante aos impactos de grandes projetos da região, como o trabalho de pesquisa em saúde em mineradoras e acidentes, como o rompimento de barragens e vazamento em barragem de rejeitos.

Nesse contexto, será apresentada ao grupo a atuação do IEC perante as doenças negligenciadas da região, como doença de Chagas, malária e as leishmanioses e que tem sido fundamental para subsidiar os gestores em ações de saúde e saneamento na região.

Ainda durante a visita, os embaixadores poderão conhecer a atuação do IEC perante vigilância laboratorial e genômica que foram protagonistas no enfrentamento da Covid-19, que foi fundamental na tomada de decisão dos gestores na região amazônica e nordeste brasileiro.

Ao final da visita, a equipe se deslocará ao Centro Nacional de Primatas, hoje o maior da América Latina, para um café da manhã oferecido pela direção, onde os embaixadores, gestores e pesquisadores poderão conversar em estratégias para a região na área de vigilância ambiental e em saúde.