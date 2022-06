Moradores do Aurá, em Ananindeua, recebem semana de serviços sociais

Moradores do bairro do Aurá, em Ananindeua, vão receber a partir desta semana serviços gratuitos de cidadania e saúde. A ação, intitulada “Prefeitura em Movimento”, em sua segunda edição, será realizada pela Prefeitura de Ananindeua, de 1º de julho a 8 de julho, das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Pietro, no bairro do Aurá. A ação só não será realiza no domingo, 3 de julho.

Na sexta-feira (1º de julho), a programação começa com o "dia D", que vai disponibilizar emissão de documentos, corte de cabelo, sessão de maquiagem, consultas médicas, atendimentos odontológicos, serviços de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e CadÚnico, dentre outros benefícios.

Nos 8 dias seguintes da programação, também serão disponibilizadas vacinas, exames médicos, ações de tapa buraco, além de atender aos pedidos que os moradores do bairro fizeram ainda no primeiro dia do “Prefeitura em Movimento”.

Serviço

Programa Prefeitura em Movimento

Data: a partir do dia 01/07 (sexta-feira)

Hora: 8h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pietro Gerosa, na Rua Principal, no bairro do Aurá

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)