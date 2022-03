Moradoras das ilhas de Ananindeua e Marituba recebem ação de saúde no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher (8), foi realizada a primeira Edição do Projeto "Ananin Tuba nas Ilhas", na Escola Municipal Domiciano de Farias, na ilha Igarapé Grande, em Ananindeua. Ao todo 14 ilhas foram atendidas, sendo 10 em Ananindeua e 4 em Marituba.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), por meio do Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), buscou oferecer à população das comunidades serviços de saúde voltados para o combate de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), por meio de testes rápidos para HIV, Sífilis, e Hepatite B e C, além de orientações sobre as doenças e distribuição de preservativos.

O diretor do SAE/CTA, e idealizador do projeto, Reginaldo Júnior, explica que o Dia da Mulher foi a ocasião certa para realizar esta ação, uma vez que o público feminino é um dos mais vulneráveis quando o assunto é saúde: “ As mulheres ribeirinhas estão vulneráveis pelo crescimento do turismo na região e até mesmo pela atividade de seus maridos que trabalham com a pesca. Alguns, quando voltam de outras localidades, podem estar trazendo essas infecções para elas. O acesso à informações com relação a prevenção e o desencadeamento das doenças também é muito baixo”, explica.

Reginaldo explica que o número de casos de ISTs nas ilhas que fazem parte dos municípios de Ananindeua e Marituba ainda é muito baixo, não porque não existam, mas por causa da subnotificação. Ele destaca que o projeto Ananin Tuba tem ainda esse objetivo de aprofundar o conhecimento da realidade da região: “Por isso também que o serviço está indo até a localidade, para que possamos fazer o rastreio e a aproximação do serviço especializado. O projeto vai analisar os casos de HIV/AIDS e ISTs para além dos centros urbanos e ter uma visão mais abrangente da população ribeirinha que vive às margens do Rio Maguari”.

Para Maria da Conceição, moradora da ilha Igarapé Grande, em Ananindeua, a ação foi muito importante, uma vez que facilitou o acesso ao serviço de saúde: “é muito bom fazer esses exames de vez em quando, porque é muito difícil sair da ilha, porque o transporte é muito difícil. É importante principalmente para as mulheres, que precisam fazer o preventivo regularmente”, ela comentou, comemorando os resultados negativos de seus exames.

Reginaldo explica que, a partir do estudo epidemiológico que foi iniciado com a visita, a expectativa é fazer a análise dos dados e traçar ações estratégicas para cada área, encaminhando os casos para o tratamento adequado. “O objetivo é fazer o acompanhamento profissional desses casos e atingir a meta de 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas diagnosticadas e 90% das pessoas com carga viral indetectável”, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde (MS).