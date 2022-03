Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorre complexo do Ver-o-Peso no Dia da Mulher; vídeo

As mulheres que atuam e frequentam a área do Ver-o-Peso, ponto turístico por excelência de Belém do Pará, receberam nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma homenagem especial: a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima, iniciando a programação de visitação a órgãos, instituições e entidades como parte da festividade dedicada a essa santa.

O cônego Sílvio Trindade, da Paróquia de Fátima, informa que a preparação para a festividade começa pela visita da imagem a feiras livres, mercados, escolas, instituições e paróquias. Nesta terça-feira (8), às 8 horas, a imagem da santa esteve na Feira do Ver-o-Peso, para participar também de um evento organizado pelo Governo do Estado no local.

Como relatou o cônego Sílvio, a imagem foi conduzida por todos os setores do Ver-o-Peso; nossa chegada foi às 8h na Ladeira do Castelo, próximo à praça da Feira do Açaí; depois, seguiu o trajeto, visitando a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, Mercado de Peixe, Mercado de Carne; passou pelas boieiras, pelos setores que fazem refeições, e, depois, pelos setores de frutas, de ervas, de roupas, até chegar ao local onde ocorreu a ação social do Governo do Estado. A imagem participou da programação governamental.

Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu o Ver-o-Peso (Osmarino Souza, especial para O Liberal)

Realidades

“Nesta inauguração, foi algo muito bonito e oportuno também estarmos celebrando com a Mãe de Deus, esta Bendita entre todas as Mulheres, este dia especial, o Dia das Mulheres. E neste ano nossa festividade traz como tema “Maria, Mãe da Esperança e Saúde dos Enfermos”, destacou o cônego Sílvio Trindade. “Nós queremos rogar a Deus por todas as mulheres da nossa Cidade de Belém, pelas mulheres feirantes, frequentadoras da Feira, do Mercado do Ver-o-Peso; são tantas realidades e situações que nós encontramos nesse grande universo que é a Feira do Ver-o-Peso, isso ao mesmo tempo nos preocupa e nos alegra, pela participação de tantas mulheres que da Feira e do Mercado do Ver-o-Peso tiram também o sustento para o seu viver”.

O Dia de Nossa Senhora de Fátima transcorre em 13 de maio. Na visita ao maior entreposto comercial de alimentos a céu aberto da América Latina, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi saudada por feirantes e visitantes, em especial, por mulheres.

Proteção e cuidado com as mulheres

Esta manhã, a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) da Prefeitura de Belém também realizou no Complexo do Ver-o-Peso uma intensa programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com oferta de atendimentos em saúde, cidadania e beleza. A programação marcou o lançamento da campanha "Não é Não", contra a importunação sexual de mulheres em transporte coletivo da capital paraense.

A Coordenadora da Combel, Lívia Noronha detalhou que Belém não tem observatório de violência contra mulher ou dados oficiais computados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Segundo ela, um dos objetivos da campanha é reduzir dados oficiais de importunação sexual em transportes coletivos. A partir de relatos coletados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Combel estima em mais de 700 os casos listados apenas pela atual gestão municipal.

O lançamento aconteceu no estacionamento do Ver-o-Peso, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, da coordenadora da Combel, Lívia Noronha, da Deputada Federal Vivi Reis, da Deputada Estadual Marinor Brito, e de outras mulheres das secretarias de Belém. A PMB destacou que a atual gestão municipal soma 50% do secretariado composto por mulheres.