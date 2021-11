Praça União: moradores transformam terreno baldio em um espaço ecológico

Há dois anos um terreno baldio foi transformado em espaço de convivência de vizinhos e diversão para crianças no bairro do PAAR, em Ananindeua, pelos próprios moradores. Incomodados com o abandono, eles se uniram e construíram juntos a Praça União localizada na avenida Solimões.

O local, que antes acumulava lixo e mato, agora conta com brinquedos, bancos, casa da boneca e uma horta. Detalhe: tudo feito com material reciclado. A coordenadora da ação, Alyne Pessoa, conta que, inicialmente, a ideia era fazer apenas um jardim.

O local, que antes acumulava lixo e mato, agora conta com brinquedos (Sidney Oliveira)

“Aqui era um ponto ocioso, onde as pessoas descartavam lixos e animais mortos, o que tornava o local até perigoso. Isso tudo me incomodava, então decidi fazer um jardim nesse terreno. Mas não fiz sozinha, tive o apoio de uma vizinha. Foi quando começamos a limpar o espaço e os demais vizinhos começaram a conhecer a ideia”, diz Alyne.

Semanalmente grupos se reúnem para limpar o espaço (Sidney Oliveira)

Movidos pela vontade de ocupar locais que antes serviam para acúmulo de mato e lixo, cerca de 15 vizinhos se uniram e fundaram o projeto Solimões + Ecológica. “Com a união da comunidade, não fizemos apenas um jardim, mas essa praça linda. Por isso ela se chama União, porque só foi possível construí-la com os moradores do entorno se unindo”, conta.

Obra de voluntários

Os brinquedos são feitos por outro voluntário do projeto que é artesão, sempre utilizando materiais recicláveis, como pneus que são coletados no Ecoponto da Prefeitura de Ananindeua. Além dos reutilizáveis, a população também costuma promover campanhas para comprar outros materiais.

População fez tudo com muito carinho (Sidney Oliveira)

“Para manter o espaço, nós realizamos eventos para arrecadar fundos. Com o que é arrecadado, compramos o que é necessário para fazer a manutenção e deixar a praça sempre limpa e bem cuidada”, explica Alyne.

Francisca Pereira é dona de casa e voluntária do projeto. Para ela, seria bom que mais vizinhos se juntam ao time de voluntários “acho que é muito benéfico fazer parte disso e precisamos de mais voluntários para ajudar e fazer esse projeto continuar crescendo”, pontuou.

Semanalmente o grupo se reúne para limpar o espaço. Alyne conta que todo cuidado é tomado para não deixar água parada nos pneus. “Todo domingo eu e outros vizinhos viemos aqui, limpamos o terreno, os brinquedos e tiramos toda água que possa ter acumulado nos pneus”, explica.

Ecoponto de Ananindeua

Em setembro, a Secretaria de Serviços Urbanos identificou uma grande quantidade de pneus nas ruas, cerca de 600 mil, sem que tenham uma destinação correta, gerando sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Então, preocupada com a situação, a secretaria criou o projeto sustentável Ecoponto, onde são armazenados aproximadamente duas toneladas de pneus recolhidos por dia, que ficam em um galpão coberto, com estrutura apropriada para receber esse tipo de material.

Duas vezes por semana, uma empresa de reciclagem da Bahia recolhe cerca de 15 a 20 toneladas de pneus que serão reutilizados. A secretaria também concede de forma gratuita aos artesãos, que utilizam a criatividade para dar vida aos pneus.

A criançada se diverte nos brinquedos (Sidney Oliveira)

O município é o único do Estado a criar esse projeto sustentável, e em alguns meses, contará com uma equipe específica para recolher esses pneus das borracharias que serão cadastradas.

Para contribuir com a limpeza de Ananindeua e de todos os municípios do Pará, a população pode descartar os pneus de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no ecoponto localizado na Av. Zacarias de Assunção, passagem Antônio Barbosa, n° 221, bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98454-5576.