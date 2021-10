Ministério Público convoca população de Ananindeua para audiência pública

O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Ananindeua, realizará na próxima quarta-feira (27), uma audiência pública para abordar os seguintes temas: atuação preventiva/repressiva às drogas; prevenção e repressão dos crimes contra vulneráveis; e eficiência da Promotoria de Justiça Criminal em sua atuação no município de Ananindeua.

A audiência faz parte do plano de atuação da promotoria e tem o objetivo de ouvir a comunidade geral, as entidades e instituições do município a respeito dos temas que estarão em pauta. Além disso, o espaço também estará aberto para esclarecer dúvidas e dificuldades enfrentadas pela comunidade a respeito do trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça Criminal de Ananindeua.

A participação do público se dará por meio de inscrições, que serão realizadas 15 minutos antes da abertura do evento. A audiência será realizada das 9h às 13h, no auditório da promotoria localizada na rodovia BR 316, km 08, no bairro Centro. A audiência também será transmitida remotamente no portal ao vivo do MPPA.

Para o promotor de Justiça Criminal de Ananindeua, Paulo Bezerra, a efetiva participação da comunidade de Ananindeua será de grande relevância para o êxito da audiência. “Trata-se de importante reunião aberta e ampliada, instrumento regulado em lei, para que o Ministério Público tenha um termômetro social acerca dos graves problemas vivenciados pela população local, assim como, propiciar ferramenta avaliativa de sua atuação em prol dos direitos fundamentais, nesse caso, sob a ótica criminal e norteado pela busca de contínuo aperfeiçoamento”, explica.