Animais são abandonados constantemente em feiras no Paar

Abandonar animais é crime passível de até cinco anos de detenção. Entretanto, em Ananindeua, as ocorrências ainda são diárias nas feiras municipais, a exemplo do que é visto no Paar, onde cerca de 20 gatos entre adultos e filhotes estão alojados. Na calada da noite, os próprios moradores da cidade metropolitana despejam os pets indefesos nas calçadas da feira, denunciam varejistas.

Rosa Santos é varejista do bairro e conta que há anos o local é ponto de abandono de cães e gatos. “Todos os dias chegam animais novos, às vezes, chega até dez de uma só vez. Já me reuni com outros varejistas para instalarmos uma câmera de vigilância aqui, na tentativa de intimidar as pessoas que querem abandonar os animais, mas não adianta”, lamenta a senhora.

Ela faz parte de um grupo de amigas que moram no entorno da feira e, por não aguentarem presenciar os maus tratos aos animais diariamente, se juntaram para cuidar e doar os pequenos. “Eu até pago uma castração quando alguém quer adotar com a condição de ser castrado”, garante Rosa. “Já tem anos que observamos esse abandono. Não temos noção da quantidade de animais abandonados porque todos os dias são deixados mais gatos e cachorros aqui. Às vezes eles vão pra rua, são atropelados e morrem”, continua.

Diariamente, o grupo limpa o local onde os bichinhos estão alojados e os dão comida e água (Sidney Oliveira / O Liberal)

Diariamente, o grupo limpa o local onde os bichinhos estão alojados e os dão comida e água. “Todo dia colocamos água e ração, limpamos o chão três vezes ao dia. Também damos o remédio. Esse trabalho é voluntário, por amor aos animais”, diz a varejista.

Suzana Rodrigues é parceira no grupo e afirma que a feira do Paar já virou ponto de referência para quem escolhe abandonar um pet. “O mais triste e revoltante é que as pessoas abandonam os animais achando que aqui tem alguém pra dar comida. As pessoas já recebem essa recomendação de jogar os animais aqui porque nós cuidamos deles”, denuncia.

“Percebo que as pessoas transferem a responsabilidade que é delas pra gente. Ou seja, é muito melhor para elas abandonar que cuidar e tentar doar”, diz ironicamente.

Amigas se juntaram para cuidar e doar os bichinhos (Sidney Oliveira / O Liberal)

O feirante Alfeu Miranda é testemunha do abandono diário. Para ele, o que pode resolver o problema é ter um serviço de vigilância no local 24 horas por dia. “A fama daqui já é grande. Só porque tem quem cuide, as pessoas confundem e têm como referência para abandonar animais. Acredito que quando tiver um vigia aqui, pode ser diferente, pode intimidar as pessoas”, considera.

Abandono de animais é crime

Animais não são descartáveis e abandoná-los é crime, garante a nova Lei Federal nº 14.064/20, que altera a Lei nº 9.605/1998, aumentando a pena de detenção para até cinco anos para crimes de maus-tratos a cães e gatos.

Gatos abandonados (Sidney Oliveira / O Liberal)

O abandono causa extremo sofrimento ao animal, que tem dificuldades para encontrar alimento e abrigo em ambientes desconhecidos, ficando desprotegidos da chuva, do frio, da exposição ao tempo e sujeitos a brigas, atropelamentos e maus-tratos. Vale lembrar que nem todos os animais são resgatados ou adotados.

Denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24h por dia ou pelo telefone da Demapa (3238-1225), em horário comercial.