Já em casa, Camelo mira em próximas lutas internacionais

Depois da derrota para o russo Rasul Mamaev na luta disputada no último sábado, 4, Camelo voltou para sua casa, na Cidade Nova 8, e já está mirando em outras lutas. “Agora vou correr atrás de mais duas ou três vitórias bonitas e entrar no jogo internacional novamente. Amo lutar, nasci para isso, e ainda esse ano vou defender um cinturão”, diz.

“Amarrada”. Foi assim que Eduardo Ramon, mais conhecido como “Camelo”, definiu a luta disputada no último sábado. O atleta de Ananindeua participou do Extreme Fighting Championship (EFC) realizado na República do Tartaristão, na Rússia.

A vitória foi definida por pontos e, apesar de ter perdido, Camelo avalia que o oponente tem o mérito da vitória, apesar de não gostar do método escolhido.

“Foi uma luta amarrada, consegui ser contundente, porém me deixei ser derrubado, o que foi minha falha. Mas em outros eventos isso não é algo determinante para ganhar uma luta. Lutei na terra dos russos, ele me derrubou e ficou me abraçando, o que seria motivo de levantarem a luta e seguirem. Eu acertei golpes contundentes e arrisquei várias finalizações, mas o mérito é do russo que era bastante forte e usou como estratégia derrubar e amarrar a luta”, diz o paraense.

O paraense afirma que prefere uma luta solta, sem imobilizações. “Não suporto luta amarrada, gosto de guerra e por isso me chamam para lutar”, declara.

CARTEL DE EDUARDO CAMELO

Nome: Eduardo Ramon

Apelido: Camelo

Cartel: 18 Vitórias / 0 Empates / 6 Derrotas

Vitórias: 5 Nocautes (28%) / 11 Finalizações (61%) / 2 Decisões dos juizes (11%) / 0 Outras (0%)

Derrotas: 2 Nocautes (33%) / 2 Finalizações (33%) / 2 Decisões dos juizes (33%) / 0 Outras (0%)

Equipe: CM Fight MMA

Altura: 180.34 cm

Peso: 77.11 kg

Data de nascimento: 15/03/1991

Cidade: Ananindeua, Pará

País: Brasil